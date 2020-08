La Sapienza sceglie Latina: nuovo corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche, test a settembre

Sapienza

Dal prossimo anno accademico che inizia a ottobre il polo pontino dioffrirà aun nuovo corso di laurea a ciclo unico della durata di 5 anni in. Se ne parlava da tempo e ora finalmente, dopo due anni di lavoro, il corso diventa realtà. Una scelta dettata dalle peculiarità del territorio visto che Latina è il secondoin Italia, come hanno spiegato questa mattina il sindaco, l'assessora alle Politiche giovanili,, il professor, preside della, la professoressa, presidente del Corso di Laurea in Farmacia dell'Università La Sapienza e il professor, Direttore deldell'Università La Sapienza.La professoressa Biava in questo video spiega tutto quello che c'è da sapere sul corso.Come si differenzierá da quello romano? Dalla tesi di laurea, che sarà di tipo sperimentale e che permetterà agli studenti di lavorare proprio all'interno delle aziende e delle farmacie ottenendo 30 crediti formativi dei 300 necessari per completare il corso quinquennale. Il test di ingresso si terrà il prossimo 14 settembre e i posti sono limitati: al massimo saranno ammessi 50 studenti. La sede del corso sarà all'interno del campus di Medicina, a Latina.