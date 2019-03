Latina, treni in ritardo e code sulla Pontina, mattinata da incubo per i pendolari

LATINA - Arrivare a Roma, oggi, non è semplice anche se "per noi è normale amministrazione", dicono i pendolari bloccati in massa alla stazione di Latina Scalo, in attesa di un treno. La circolazione ferroviaria, infatti, ha subito grossi rallentamenti e uno stop alle 5:20 a causa di un guasto elettrico sulla linea tra Campoleone e Latina, i tecnici sono a lavoro per sistemare il problema, ma i ritardi accumulati superano i 90 minuti. La linea è stata riattivata alle 6:30, con le gravi ripercussioni sull'orario.

Allora meglio prendere l'auto? Decisamente no, la Pontina, già di norma, è molto trafficata, questa mattina però a peggiorrare la situazione un incidente all'altezza di Aprilia in direzione di Roma. Si stanno formando lunghe code. Ultimo aggiornamento: 08:22