Torna il "Caroso", festival internazionale di chitarra a Sermoneta e Lanuvio

Torna il tradizionale appuntamento con il festival internazionale di chitarra "Caroso", giunto quest'anno all'edizione numero 24. Dall'8 all'11 agosto, tra Sermoneta e Lanuvio, in calendario alcuni dei nomi più importanti della seicorde a livello italiano e mondiale.



Oltre alla musica, la bellezza del Caroso Festival, è quella di offrire le molteplici espressioni della chitarra in alcune delle più belle strutture storiche dei territori di Sermoneta e Lanuvio. La rassegna è ideata e diretta dal maestro Stefano Raponi e si avvale del patrocinio dei comuni che ospitano di volta in volta l'evento con il supporto degli sponsor Officine Ceccacci e Oc Progetti.



Il primo appuntamento è mercoledì 8 agosto presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Sermoneta con Michele Di Filippo tra i più giovani compositori della scena italiana (classe 1994) ma già molto conosciuto ed apprezzato grazie alla sua partecipazione a numerosi concorsi nazionali e internazionali . Il giorno dopo, al teatro don Bosco di Lanuvio, performance di Simone Salvatori, anche lui molto giovane (classe 1992) ma già con un curriculum di tutto rispetto. Per il terzo appuntamento si tornerà a Sermoneta presso la Chiesa San Michele Arcangelo quando venerdì 10 agosto l’attenzione sarà tutta per il duo peruviano Antonio Rosas e Oscar Guzman tra gli artisti di chitarra flamenca di riconosciuta fama internazionale. Medesima location per l’ultimo concerto che chiuderà questa prima fase del Caroso Festival: sabato 11 agosto il palco vedrà protagonista Juan Falù, dall’Argentina. Un musicista autodidatta, considerato un riferimento fondamentale della musica argentina, nella sua doppia veste di compositore ed esecutore



Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione si può visitare il sito ufficiale www.carosofestival.it.

