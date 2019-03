Tiro con l'arco: D'Acunto e Arnò convocati al raduno nazionale giovanile di Rovereto

Una vittoria dietro l’altra per gli Arcieri di Santo Stefano di Spigno Saturnia. Dopo il titolo tricolore negli italiani indoor di Rimini nella categoria allievi che fa seguito all’affermazione nei centri giovanili, il club del sud pontino presieduto da Veronica Nocella festeggia la doppia convocazione in Nazionale del giovanissimo tandem composto da Andrea Arnò ed Enea D’Acunto. A Rovereto, nel Trentino, fino a domenica 17 è in programma il raduno tecnico, dove i due portacolori spignesi si confronteranno nella specialità dell’arco olimpico con altri colleghi in una tre giorni molto intensa e produttiva.





















