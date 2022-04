Terapia del freddo senza autorizzazione, i carabinieri sequestrano due studi

Svolgevano pratiche di crioterapia illegale e per questo sono state sequestrate due "cabine" prive della necessaria autorizzazione regionale. E' il bilancio di una più vasta attività dei carabinieri del Nas svolta in provincia di Latina, nell'ambito di un'operazione su scala nazionale.

Complessivamente i militari del comando pontino hanno ispezionato 19 strutture (di cui 16 nella provincia di Latina e 3 nella provincia di Frosinone) tra palestre, centri benessere ed estetici, e studi medici/fisioterapici.

Sottoposti a verifica una palestra di Latina ed un esercizio di parrucchiera di Fondi. In entrambe le attività sono stati rinvenuti due cabine per prestazioni di crioterapia, attivate in mancanza di autorizzazione regionale. Le apparecchiature sono state sequestrate e sono state contestate sanzioni amministrative per 24.000 euro.