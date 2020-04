Stalking, droga e pronto soccorso danneggiato: arresti e denunce dei carabinieri

Dallo stalking alle false dichiarazioni sullo spostamento in periodo di limitazioni alla mobilità. L'attività dei carabinieri del comando provinciale di Latina non si ferma e sono diverse le attività concluse durante i controlli del territorio.

Ad Aprilia i militari della stazione, in ottemperanza ad un provvedimento emesso dal tribunale di Roma, hanno tratto in arresto per il reato di “atti persecutori” un 49enne del luogo il quale, già destinatario della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla consorte”, ha continuato a minacciarla e molestarla. L'uomo è stato posto ai domiciliari nel comune di Roma come disposto dall’autorità giudiziaria

A Cisterna arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo di 28 anni di Cori trovato in possesso di 220 grammi di marijuana, 20 di hashish, materiale per il confezionamento e 4750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane è stato associato alla casa circondariale di Latina. Stesso reato a Sermoneta, dove tre giovani - uno di 18 anni e due minori - sono stati denunciati perché trovati in possesso di 12 grammi di marijuana e 2 di hashish. Segnalate all'autorità amministrativa, invece, 5 persone a Sabaudia per “detenzione sostanza stupefacente per uso personale”. Rinvenuti e sequestrati complessivamente 16 grammi marijuana, 4 di hashish e 2 di cocaina. Contestata anche la violazione delle disposizioni delle misure relative al contenimento del contagio da Covid-19.

A Latina, invece, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un uomo di 32 anni che aveva sull'auto una mazza da baseball in legno di circa 80 centimetri, della quale non ha saputo fornire giustificazioni sul possesso.

Non c'è pace a Fondi, la zona più colpita dal coronavirus in provincia di Latina. Un uomo di 70 anni è stato denunciato per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Per futili motivi, infatti, ha causato danni agli arredi del pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove era in attesa di essere visitato. Sempre a Fondi denunciato un uomo di 47 anni domiciliato a Vallecorsa (Frosinone) che in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone ha fornito l'autocertificazione con esigenze sanitarie poi risultate false.



