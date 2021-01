Un nuovo investitore per Sicamb, l'azienda di Latina in forte crisi, per cui è stato chiesto un concordato preventivo in Tribunale. In queste ore infatti la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde rende noto che c'è un investitore pronto a salvare i 290 posti di lavoro, si tratta della St Engineering Aereospace di Singapore che entra grazie al sostegno del Fondo crisi .



«Una bella notizia per l'Italia, per Latina e per i 290 lavoratori della Sicamb, questa è la politica industriale di cui il Paese ha bisogno», afferma Alessandra Todde riferendosi al completamento del percorso di ristrutturazione di Sicamb: «Tale processo a valle del concordato depositato il 12 gennaio - spiega la Sottosegretaria - presuppone l'ingresso di un primario investitore internazionale del settore, St Engineering Aereospace di Singapore, con il supporto del Fondo per le crisi d'impresa che ho fortemente voluto». L'obiettivo del Fondo è infatti proprio quello di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all'investimento e alle tutele occupazionali. I sindacati attendono la convocazione da parte del Mise.

Sicamb, continui rinvii in tribunale I lavoratori attendono ancora il Tfr



A ricostruire la verrenza è la Rsu e segretaria Fiom Emanuela Ricci : «Il 12 gennaio è stato depositato il piano e la proposta concordataria a completamento di un processo iniziato esattamente un anno fa. Un anno difficile, non solo per la vertenza di per se ma anche a causa della pandemia che ha rallentato tutto il processo. Con il deposito del piano è stato fatto un passo in avanti non indifferente, si è aperto uno spiraglio di luce importante anche per il territorio della provincia, già colpita prima della pandemia da una forte crisi anche nel settore metalmeccanico, aggravatasi poi con il covid. Per Sicamb, ora attendiamo convocazione al Mise affinché si ufficializzi a tutte le parti l'informativa. Attendiamo inoltre che la direzione presenti un piano industriale concreto. Saremo vigili e pretenderemo che l'azienda ci fornisca garanzie occupazionali e certezza degli investimenti nella definizione del piano industriale».



