Sermoneta festeggia il 2 giugno, presidente dell'Avis sarà nominato Cavaliere della Repubblica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 2 giugno anche Sermoneta festeggia il 74° anniversario della nascita della repubblica italiana, che coincide anche con la ricorrenza del riconoscimento del voto alle donne. Una giornata in cui si celebra “la festa degli italiani, simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del nostro popolo”, per dirla con le parole del presidente Sergio Mattarella.Sermoneta è anche orgogliosa per la nomina adi un suo concittadino,presidente della sezione di Sermoneta dell’Avis.Un riconoscimento che va ad allungare la lunga lista di concittadini insigniti di onorificenze da parte del Presidente della Repubblica.“Siamo felici per questa onorificenza a Quattrocchi – spiega il sindaco– che rappresenta un riconoscimento a 35 anni di attività di volontariato svolta in qualità di presidente dell’associazione Avis di Sermoneta al servizio della nostra comunità. A Carlo Quattrocchi va il grazie dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sermoneta”.