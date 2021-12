Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 07:52

Natale 2021 a Priverno si festeggia con i Saturnalia Winter. Ieri il primo appuntamento al Museo Archeologico dove si è giocato a Cluedo, il famoso gioco da tavola in versione live, dove un tranquillo pomeriggio di dicembre è stato sconvolto da un fosco delitto. Trovare il colpevole è urgente perché stanno per cominciare i festeggiamenti dei Saturnalia. Il secondo appuntamento sarà sabato prossimo, l'11 e si replica il 18 dicembre, con Io sto con gli avi, alle ore 11. Una visita al museo con i nonni per raccontare e ascoltare storie del passato e realizzare insieme originali decori natalizi. Poi i Saturnalia days: domenica 12 e giovedì 23 dicembre alle 16, alla scoperta dell'antica Festa dei Saturnalia. Alla maniera dei Romani saranno create corone e ghirlande per decorare la casa, doni originali a tema archeologico da scambiarsi a Natale.

Il 18 spazio ad Acheo Christmas tree, a partire dalle 16, si decorerà tutti insieme - promettono gli organizzatori - l'albero di Natale più bello e originale che il Museo abbia mai avuto. Mercoledì 29 dicembre e il 5 gennaio, alle 16, al Museo si gioca a tombola. Mentre a fine anno ci sarà un banchetto per le feste: giovedì 30 alle 17,30 visita tematica a cura dello staff del museo e spettacolo di Valentina Ferraiuolo Tamburo Rosso Musica d'asporto. Piatti Musicali in pronta consegna. Nel nuovo anno, il 2 gennaio alle 16, un'attività originale per imparare a leggere il calendario romano e crearne uno proprio.



Le attività sono gratuite e possono essere svolte per un numero massimo di 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria al numero 0773912306 o 3472330723. Le iniziative rientrano nel Progetto Convivium, Monti Lepini promosso e realizzato dalla Compagnia dei Lepini realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA