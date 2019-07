Roccasecca dei Volsci: a fuoco la montagna lungo i tornanti che portano al paese

Non sono passati che pochi giorni dal rogo degli pneumatici nella pianura di Roccasecca dei Volsci che subito i piromani di turno sono entrati in azione anche sulla montagna del piccolo paese ausono, mettendo a fuoco una larga fetta di macchia mediterranea e gli oliveti che sono ai lati della stessa provinciale a qualche chilometro da quel centro urbano. Il fuoco sarebbe stato appiccato dai piromani intorno alle tredici di oggi e sia le fiamme che fumo si notano anche da distanza ragguardevole. Sul luogo si attende di momento in momento anche l'arrivo dei Vigili del Fuoco e della locale Protezione civile che cureranno lo spegnimento al fine di evitare danni anche alle culture montane. © RIPRODUZIONE RISERVATA