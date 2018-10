Rapine alle sale slot, estorsioni, armi e droga: sette arresti a Latina

E' in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Latina che ha portato all'arresto di sette persone, tra le quali due donne, ritenute responsabili a vario titolo di rapine a mano armata ai danni di sale slot, tabaccherie e ristoranti nonché di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti oltre alla detenzione e al porto abusivo di armi.



I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11.30 in Procura a Latina.