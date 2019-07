Rapinatore solitario al supermercato, armato di coltello si fa consegnare 1000 euro

Rapina messa a segno al supermercato Eurospin di Latina, in zona Q4. Un bandito solitario, con il volto coperto da un cappuccio, è entrato nella struttura commerciale e si è fatto consegnare l'incasso, minacciando le cassiere con un coltello.



Subito dopo aver messo a segno il colpo il rapinatore si è allontanato a piedi nelle vie circostanti, facendo perdere le sue tracce. Non è escluso che avesse un complice ad aspettarlo in zona. Secondo una prima ricostruzione il bottino è di circa 1000 euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Latina.