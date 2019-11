Prodigi su Rai 1, tra i talenti anche una ragazza di Latina

Torna da questa sera, per il quarto anno consecutivo su

Rai1 l'appuntamento con Prodigi - La musica è vita, uno show dedicato al talento e alla solidarietà realizzato in collaborazione

con l'Unicef. Accanto ai conduttori - Flavio Insinna e Serena

Autieri - nove giovanissimi talenti. Tra loro anche una ragazza di Latina, la quattordicenne Laura Sangermano. «È stato il nonno,

tenore, a incoraggiarla a prendere lezioni di canto - spiegano dalla trasmissione - Oggi Laura studia canto lirico al liceo musicale che frequenta e prende lezioni private. Inoltre, da due anni studia pianoforte. I suoi modelli sono Alicia Keys e Beyoncé, ma anche Mina, Giorgia ed Elisa. Il suo sogno è quello di riuscire a cantare a La Scala di Milano come protagonista in un'opera lirica». © RIPRODUZIONE RISERVATA