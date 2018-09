Precipita e muore mentre ristruttura un tetto: tragedia a Lenola

LENOLA - Stava lavorando alla ristrutturazione di un tetto, in via Gugliemo Marconi a Lenola, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto facendo un volo di circa sette metri.



Tragedia nella frazione di Valle Bernarndo dove, nonostante la celerità dei soccorsi, ha perso la vita un operaio di 52 anni residente nella località collinare.



L'uomo, dipendente presso la ditta di un familiare, è stato trasferito dapprima a Fondi e poi elitrasportato a Latina ma, poco dopo essere arrivato presso il nosocomio del capoluogo, è deceduto.



La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione che, probabilmente, dovranno sequestrare il cantiere per verificare le condizioni di sicurezza. Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA