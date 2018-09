Ponte Mascarello verrà ricostruito con i fondi del ristoro nucleare, intesa tra Comune di Latina e Sogin

Parte dei fondi del ristoro nucleare verrà utilizzata per rifare il Ponte Mascarello a Latina. Lo ha comunicato il Comune, spiegando che in virtù dell'accordo tra ente locale, Sogin e Regione Lazio «era già stata perfezionata l’intesa per il progetto del “Sentiero della Bonifica”», poi «nelle riunioni del 7 e del 18 settembre, ulteriormente sollecitati dalle vicende che hanno colpito l’Italia intera con il crollo del “Ponte Morandi” in accordo con Sogin e con la Regione si è individuato una ulteriore opera prioritaria: il ponte su strada Valmontorio detto “Mascarello”».



«L’intesa con Sogin - spiega il omune - prevede che la società provveda alla progettazione e realizzazione del Ponte Mascarello, procedendo parallelamente con la fattibilità e progettazione del “Sentiero della Bonifica”. L’Amministrazione Comunale ringrazia la Sogin per questa importante decisione che verrà ratificata entro metà novembre e che consentirà l’utilizzo delle somme proprie accantonate per la manutenzione straordinaria del ponte per la progettazione e realizzazione di una struttura per l’alaggio di imbarcazioni sulla foce del Mascarello».

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA