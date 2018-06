Polizia, arresti e denunce per sostanze stupefacenti. Gli altri controlli sul territorio

Controlli del territorio intensificati durante il fine settimana in provincia dalla Polizia di Stato, Questura di Latina. Nel corso dell'attività disposta dal questore Carmine Belfiore sono stati svolti specifici servizi di contrasto ai reati comuni, contro la persona e il patrimonio e inerenti le sostanze stupefacenti.



In particolare, oltre all’arresto di Michelangelo Buccelli per detenzione ai fini di spaccio di circa un chilogrammo di hashish di sabato 23, gli investigatori del commissariato di Cisterna hanno tratto in arresto Francesco Di Giacomo, 36 anni, trovato in possesso di piantine verdi di marijuana e sostanza essiccata per circa 100 grammi. Lo stesso è stato inoltre indagato in stato di libertà per minacce aggravate.



Gli uomini del commissariato di Gaeta, invece, hanno indagato in stato di libertà un ragazzo di 22 anni per violazione alla normativa in materia di stupefacenti mentre quelli del commissariato di Formia hanno denunciato un uomo di 38 per sostituzione di persona,



Sono stati sottoposti a controllo amministrativo 4 esercizi pubblici e nel corso del fine settimana sono state complessivamente identificate 221 persone e 103 veicoli, di cui uno sequestrato, e sono state elevate 23 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA