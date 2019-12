Parco Vasco De Gama, l'assessore Ranieri: «Avanti con la recinzione e l'affidamento della gestione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul parco Vasco de Gama «si va avanti». Emilio Ranieri, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, sgombra ogni perplessità, dopo le notizie sul definanziamento dell'opera. Un definanziamento «contro il quale ci opporremo», ma che, al netto dell'ulteriore vicenda delle indagini della Corte dei conti, potrebbe in caso di conferma vedere piazza del Popolo costretta alla restituzione dei quasi 700mila euro ricevuti dall'Unione europea tramite la Regione Lazio con i fondi Plus.Ranieri ne parla a margine della commissione Bilancio in cui ieri pomeriggio i commissari hanno approvato a maggioranza (con voto favorevole della sola Lbc e astensione dell'opposizione) la ratifica della delibera di giunta di variazione di bilancio per la recinzione del parco. «Il parco era stato vandalizzato già nel 2016, e questi lavori di recinzione sono assolutamente necessari, come lo sarà l'affidamento della gestione - incalza Ranieri - atti che consentiranno di ristrutturare il parco e renderlo fruibile. Prima di qualsiasi operazione, però, va messo in sicurezza. Il bando per la gestione, poi, sarà fatto con alcune condizioni: gli stessi fondi Plus erano legati a un uso sociale dell'opera, tramite coop o imprese sociali. Per questo, il bando ricalcherà quello fatto per il Parco Faustinella».Se il costo della recinzione è di 363mila euro, quello della ristrutturazione di tutte le opere vede una stima di 172mila euro, che, secondo gli indirizzi, dovrebbero però essere a carico del futuro gestore.