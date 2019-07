Nuovo processo per il promoter Ciavolella, ora è accusato di bigamia e violazione degli obblighi di assistenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora deve rispondere anche di bigamia e violazione degli obblighi di assistenza familiare il promotore finanziario di Latina Roberto Ciavolella, irreperibile ormai da alcuni anni e sulla cui testa pendono una serie di procedimenti per truffa. Il nuovo processo è nato dalla denuncia della moglie ed è approdato ieri mattina in udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Latina Giuseppe Cario chiamato a decidere sul suo rinvio a giudizio: le accuse nei confronti dell’uomo, che vive a Malindi dove gestisce un resort, sono quelle di violazione degli obblighi di assistenza familiare avendo lasciato la coniuge e i due figli minori senza alcun sostentamento avendo smesso di pagare gli alimenti. Ma non è tutto perché Ciavolella è accusato anche di bigamia per essersi risposato con Mariangela Beltrami, anche lei di Latina che con lui gestisce l’attività ricettiva in Kenya, pur essendo ancore legalmente coniugato con la moglie. Nell’udienza di questa mattina il gup ha preso atto della irreperibilità del promoter ed ha rinviato all’udienza del 6 giugno 2020.