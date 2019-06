Solidarietà del Ministro della Difesa al comandante dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, attraverso un suo post su Facebook, ha espresso solidarietà e sostegno al comandante dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Circeo al quale, questa mattina, sono state inviate due taniche di benzina ed una lettera a contenuto intimidatorio.«Qualcuno non ha capito che lo Stato vince sempre e che ogni singolo Carabiniere o appartenente alle Forze Armate o di Polizia, rappresenta lo Stato sul territorio – ha scritto il Ministro Trenta - Al Comandante dei Carabinieri Forestali del Parco del Circeo hanno fatto recapitare taniche di benzina e una busta con il chiaro intento di intimidirlo. Bene, quella busta ha innescato la macchina investigativa del Comando Provinciale, la nostra attenzione e la forte determinazione a intercettare e bloccare la minaccia sul nascere. Tutta la mia solidarietà a lui, ai suoi uomini, al suo lavoro. L'ambiente alimenta il malaffare 4.0 e noi lo sappiamo bene, per questo la nostra risposta sarà pugnace ora e sempre – ha concluso - Lo Stato c'è, è affianco al Maresciallo e alle persone oneste che non si piegano, sia chiaro a tutti».