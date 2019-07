Non la fa entrare da una parente alle 22, infermiera aggredita al "Goretti" di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Quando l’infermiera ha ribadito il suo “no” e l’ha invitata ad allontanarsi dal reparto, visto che erano le 22 di domenica, lei non ci ha pensato un attimo e le ha sferrato due pugni al volto, mettendola ko. È accaduto in Medicina, al “Santa Maria Goretti”, dove si è registrato l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un operatore sanitario. I precedenti, purtroppo, sono numerosi ma finora si erano “limitati” - è un eufemismo - in particolare al pronto soccorso praticamente di ogni ospedale pontino.Stavolta la donna, che voleva per forza entrare da una parente ricoverata, non ci ha pensato un attimo e ha sferrato due pugni. L’infermiera è stata refertata in pronto soccorso, mentre la polizia ha identificato l’autrice dell’aggressione e valuta oltre la denuncia della donna picchiata anche l’interruzione di pubblico servizio.La Asl ha avviato un “audit” per capire cosa non abbia funzionato, a partire dal fatto che l’ospedale a quell’ora dovrebbe essere inaccessibile per gli esterni.