Ritrovato un corpo al largo di Anzio, forse è Maurizio Baglieri, il tappezziere di Latina scomparso da martedì scorso

E' stato ritrovato questa mattina al largo di Anzio un corpo, presumibilmente si tratta di Maurizio Baglieri, il tappezziere di Latina disperso in mare da martedì scorso, si attende il riconoscimento ufficiale da parte della famiglia. Baglieri, 56 anni, martedì mattina insieme a Fabio Falzone, 70 anni , era partito da Foce Verde, dalla foce del Mascarello, con un natante di circa 6 metri preso a noleggio, i due uomini sarebbero dovuti rientrare entro le 17.Non vedendoli tornare, il proprietario dell’imbarcazione ha lanciato l’allarme e un’ora più tardi è scattata la macchina dei soccorsi. Due elicotteri della Finanza e della Guardia Costiera si sono alzati in volo e hanno sorvolato per alcune ore un tratto di mare piuttosto vasto, compreso tra San Felice Circeo e Fiumicino, fino alle isole pontine, operando insieme a tre motovedette provenienti dalle capitanerie di Terracina, Anzio e Fiumicino. Il giorno seguente e fino al pomeriggio di ieri le ricerche sono proseguite a ritmo serrato senza mezzi aerei ma con le tre unità marittime, a cui si è aggiunta una motovedetta più grande arrivata da Civitavecchia. Anche in questo caso senza però raggiungere risultati concreti.Questa mattina una motovedetta della Guardia costiera ha individuato un corpo a dieci miglia dalla costa, all'altezza di Anzio. Probabilmente si tratta di Maurizio Baglieri, l'uomo indossava un salvagente, continuano le ricerche intanto di Fabio Falzone. Sulla vicenda indagano due Procure, quella di Latina e quella di Velletri.