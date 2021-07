Giovedì 22 Luglio 2021, 11:12

Questa sera l'Arena Coni di Latina ospiterà uno dei più grandi comici italiani, Maurizio Battista che porterà in scena lo spettacolo inedito: “Che paese è il mio paese”. L’evento è organizzato da Ventidieci e Teatro Moderno, in collaborazione con Atcl, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina. E’ lo stesso Maurizio Battista a raccontare il nuovo show con anche delle sorprese: “Una parte ovviamente racconta tutto quest’anno e mezzo di pandemia in chiave un po’ polemica, l’altra la farà il pubblico. Sarò tipo un jukebox, sono pronto a tutto, mi metto in gioco, li sfido a questi de Latina”, sorride e continua: “Una serata insieme, senza sovrastrutture, siamo io e tutti i presenti per passare due ore e mezze divertendoci. L’artista che si sente migliore del pubblico non l’ho mai capito, io non mi elevo, anzi non ‘me ‘levo proprio, rimango lì a fare le foto e a parlare con tutti”.



Nello spettacolo l'artista si chiede: “La nostra bella Italia è ancora il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? E la risposta la fornisce lui: "Lo è, ma devi aggiungere anche di esperti tuttologi. Nell’ultimo anno e mezzo siamo diventati tutti virologi, parliamo di contagio, diffusione del virus, di mix di vaccini. E allora, anche la gente come me che non ne sa niente e visto che c’è confusione pure tra i virologi veri, arriva un comico, un gommista o un panettiere che dicono la loro. E questi siamo noi, quello che racconto nello spettacolo”.

Per salutare la ripartenza del mondo dello spettacolo, Maurizio Battista invita sul palco alcuni amici e lo farà anche stasera: “Un amico, anzi un fratello, insieme abbiamo fatto un film che uscirà a settembre e che si chiama “Tre misteri e un funerale”, e se le cose belle come la ripartenza non le condividi con gli amici con chi devi farlo? L’arte è fatta per stare con gli altri, scusa il giro di parole e questa sera con me ci sarà Martufello, che, oltre a essere un vostro conterraneo è una persona speciale”.



Lo spettacolo è scritto dallo stesso Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli. I biglietti sono in vendita presso la Blu Ticket a Latinafiori e in tutti i punti vendita abituali Ticketone e Box Office Lazio e su Ticketone.it, il costo varia dalle 33 alle 43 euro. Start alle ore 21.