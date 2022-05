Addio a Teresa Buongiorno, una vita dedicata alla letteratura per ragazzi

E' mancata nel pomeriggio Teresa Buongiorno, aveva 92 anni e ha dedicato tutta la sua vita ai giovani: autrice e scrittrice di libri per ragazzi ha girato l'Italia fino a pochi mesi fa per incontrarli, per parlare con loro, per spiegargli che se leggi crescerai più forte, più capace di affrontare la realtà. Lei lo raccontava così: «Il bambino crea la sua identità attraverso la storia. Chi non non viene abituato a tessere percorsi immaginativi e fantastici cresce sicuramente più debole. Molto meno capace ad affrontare la realtà e, soprattutto, con maggiori difficoltà a comunicare».

La scrittrice è deceduta oggi nella sua casa di Latina dove ha trascorso i giorni della malattia circondata dall'affetto dei figli, il nostro collega Vittorio e Lucietta, dei generi e degli adorati nipoti, Claudio, Vittoria, Chiara e Benedetta.

Nata nel 1930 a Roma, laureata in Lettere all'università La Sapienza, ha lavorato da sempre per i ragazzi nelle vesti di giornalista e di curatrice di programmi televisivi Rai rivolti ai più giovani, collaborando con Gianni Rodari, Emanuele Luzzati e Marcello Argilli. I suoi romanzi - una trentina - riescono a rendere vivo il passato: affetti, quotidianità e notizie storiche sapientemente calibrate. Negli anni Sessanta, con in tasca una laurea in storia con Arsenio Frugoni, approda alla Rai, «gli studi di medievistica cominciavano ad annoiarmi - raccontava - in Rai mi misero a fare la tv per ragazzi. Va bene, faccio la tv per ragazzi, ma a una condizione dissi: lavorare con Gianni Rodari ed Emanuele Luzzati».

Teresa Buongiorno se ne è andata a 92 anni ma ci ha lasciato tanti libri e la sua scrittura moderna. «Serve una scrittura più veloce - diceva - descrizioni brevi, con gli anni ho imparato a cancellare gli aggettivi. Perché? Perché gli aggettivi rompono. I lettori di oggi non reggono un periodo troppo complesso, hanno bisogno di velocità. E se vogliamo che leggano dobbiamo essere al passo con i tempi, in una società in cui i ragazzini sanno un sacco di cose, sono allenati dalla rete, hanno rapidità mentale ed esperienze di vita».

I funerali della scrittrice saranno celebrati martedì a Latina, città dove si era trasferita alcuni anni fa da Roma, nella Cattedrale di San Marco.