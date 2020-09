Lutto in Prefettura a Latina, morto il dirigente Antonio Quarto

Il vice prefetto Antonio Quarto, 55 anni, è morto questa mattina dopo una lunga malattia. Arrivato in Prefettura a Latina nel 2010, era stato capo di gabinetto e attualmente era dirigente della Area IV– Diritti civili cittadinanza condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo. Aveva ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di commissario al Comune di Sabaudia.

Laureato in Giurisprudenza, era nell'amministrazione dal '96 e in passato aveva ricoperto anche il ruolo di capo di gabinetto alla Prefettura di Sondrio e si era già occupato di immigrazione in quella di Milano.

Cordoglio all'Ufficio territoriale del governo di piazza della Libertà, a Latina, nel capoluogo e in provincia dove Quarto si era sempre fatto apprezzare per le sue doti professionali e umane. I funerali si terranno domani alle 17 ad Aversa.

Vedi anche > Tina Montinaro a Latina: «La mafia non ha vinto, non ci ha fermato nemmeno il tritolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA