Libro e musica in tema di adozioni, se ne parla a Terracina

E' in programma venerdì 7 ottobre alle 18,30 a Terracina la presentazione del libro "Dal desiderio alla consapevolezza" della psicologa clinica e formatrice Joyce Flavia Manieri che si occupa di adozioni nella Asl Roma 1. L'appuntamento è presso il ristorante "Futura" in via Rosselli 33 a Terracina.

Nel corso della presentazione ci sarà spazio anche per il giovane cantautore Lorenzo Satta che presenterà la sua canzone "Medellin 8 marzo 2006" nella quale esprime le sue emozioni sulla propria esperienza adottiva. Partecipazione gratuita su prenotazione chiamando il numero 0773-429446 o 333-6561415, altrimenti scrivendo alla mail enotecafutura@gmail.com