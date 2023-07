In duemila a Latina per il Lazio Pride. La sorpresa di Tiziano Ferro

Sabato 8 Luglio 2023, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 21:10

In duemila hanno sfilato oggi pomeriggio per il Pazio Pride in centro a Latina. Il corteo, partito dalle autolinee, è terminato in piazza del Popolo.

Tanti gli artisti ospiti: il cantautore Roberto Casalino, le tiktoker e cantanti Sophie Ottone e Eleonora Viola, l'attore di “Skam” Pietro Turano, il regista della serie Prisma Ludovico Bessegato, Vladimir Luxuria, le famose drag Queen Karma B e la cantautrice Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci.

Tiziano Ferro, assente perché impegnato in una tappa del tour, ha inviato quello che ha definito “un presidio molto speciale”: a sorpresa, in una diretta Instagram, ha annunciato che al corteo c'era la sua famiglia.