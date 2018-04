Latina, reati in calo ma aumentano arresti e denunce: oggi la festa della Polizia

di Laura Pesino

Reati in calo in tutta la provincia. Diminuiscono furti e rapine, estorsioni, tentati omicidi. Ma crescono arresti e denunce. Sono i dati forniti dalla Questura di Latina che nel giorno del 166° anniversario della polizia di Stato traccia un bilancio delle attività che prende in esame ogni comune del territorio e ogni tipologia di reato. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1 marzo 2017 e il 28 febbraio 2018. Se i dati riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente contano complessivamente 22.997 reati commessi, quelli fino al 28 febbraio scorso ne contano in tutto 20.657, con una differenza del 10% che cresce fino al 16% in riferimento al solo capoluogo pontino. Sull’intero territorio diminuiscono del 40% gli attentati, del 13% i tentati omicidi, dell’11% i furti, del 50% i furti in danno di edifici pubblici, del 14% quelli in abitazione e del 19% i furti di veicoli. Calano del 7% anche le rapine, con una diminuzione più marcata (-60%) per le rapine in banca e ai danni di uffici postali (-75%).



I delitti consumati nella città di Latina sono stati infatti invece complessivamente 5.260 tra marzo 2017 e febbraio 2018, con una diminuzione rispetto all’anno precedente del 15%. Qui calano del 33% i tentati omicidi, del 29% i furti in abitazione, del 33% quelli dei veicoli, del 67% gli omicidi, del 50% le rapine in banca. Aumentano però, sul piano generale, i reati di percosse (+27%) e le rapine (+25%).



Per quanto riguarda l’attività di repressione sono stati in tutto 295 gli arresti dal 1 marzo 2017 fino a febbraio 2018. Le denunce invece 1.229. Particolare attenzione è stata posta ai servizi antidroga e alle indagini sul traffico e lo spaccio di stupefacenti, che hanno portato nell’ultimo anno al sequestro di 31 chili di hashish, oltre 15 di cocaina, quasi un chilo di marijuana, oltre 500 grammi di eroina e più di 4 chili di altre tipologie di stupefacenti.

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA