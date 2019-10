Latina, rapina nella notte alla sala slot del Piccarello: aggredita guardia giurata

Rapina nella notte ai danni di una sala slot del Piccarello. Ad agire due uomini che hanno fatto irruzione all'interno del locale con il volto travisato. I malviventi si sono imbattuti in una guardia giurata, l'hanno aggredita e poi si sono diretti verso la cassa svuotandola dopo aver minacciato i dipendenti presenti in quel momento. Sono infine fuggiti facendo perdere le proprie tracce con un bottino ingente che è però ancora da quantificare. Sul posto le pattuglie della squadra volante e un'ambulanza del 118 che ha soccorso la guardia giurata. Le indagini sul colpo sono ora affidate agli investigatori della squadra mobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere per cercare di estrapolare i fotogrammi utili a rintracciare i rapinatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA