Latina, paura in via Piave per l'incendio di un'auto a gpl

Paura questo pomeriggio in via Piave per un'auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. Intorno alle 15 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Piave, dove era stato segnalato il rogo di una vettura alimentata a gpl.



Con tutte le precauzioni del caso, gli operatori hanno avviato immediatamente le operazioni di spegimento e poi esaminato il serbatoio della vettura. Dai primi accertamenti sembra che le cause siano accidentali.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA