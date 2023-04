Elezioni comunali, Matilde Celentano si presenta con il centrodestra unito: «Sanità, rifiuti, università, ecco il mio programma»

L'Azienda per i beni comuni come municipalizzata multiservizi e non più dedicata unicamente alla gestione dei rifiuti; la Marina, come volano di rilancio non solo turistico ma anche economico per tutto il territorio comunale; e poi giovani, università, una biblioteca «moderna e multimediale all'altezza della seconda città del Lazio».

Eccoli, i primi punti del programma di Matilde Celentano (FdI), candidata sindaco di Latina della coalizione di centrodestra, presentata oggi pomeriggio nel capoluogo pontino dai segretari, regionali o provinciali, delle sue liste: FdI, Lega, FI, Udc, Dc, Lista Matilde Celentano Sindaco (con le componenti di Rinascimento con Sgarbi e Fare Latina). Segretari che hanno garantito il pieno sostegno e il pieno appoggio a una candiatura che, ha sottolineato la Celentano, «rappresenta un cambiamento rispetto al passato».