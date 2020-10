Latina, la coperta elettrica prende fuoco: paura in Via Quarto

Paura oggi in Via Quarto a Latina, dove una densa colonna di fumo nero si è alzata dal primo piano di un palazzo: qui ad andare a fuoco è stata una coperta elettrica, e le fiamme si sono allargate poi anche al materasso.

Tanto fumo sia nell'appartamento che nella tromba delle scale, quindi, ma per fortuna pochi danni.

Il proprietario di casa è stato portato in ospedale per accertamenti, in via precauzionale.

Erano circa le 14:30 di oggi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA