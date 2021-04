Latina, auto si schianta contro un albero: Maddalena muore a 25 anni

In un terribile schianto in via Epitaffio ha perso la vita una giovane donna, Maddalena D'Anna con la sua auto, una Lancia Ypsilon, è finita contro uno dei grossi pini che costeggiano la strada. L'auto si è completamente accartocciata contro la pianta, non lasciando scampo alla conducente. L'incidente si è verificato a poca distanza da Latina Scalo. La giovane aveva 25 anni e stava rientrando a casa dopo il lavoro in una residenza per anziani.

In quel momento pioveva, l'asfalto viscito potrebbe aver causato la perdita di controllo dell'auto da parte della vittima che era originaria della provincia di Caserta ma viveva a Latina. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma purtroppo per la giovane donna non c'è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 10:26

