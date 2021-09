Urtato dal suv del candidato sindaco cade a terra: 75enne gravissimo al Goretti

Mercoledì 15 Settembre 2021, 13:24

Un uomo di 75 anni è ricoverato da ieri sera al Santa Maria Goretti di Latina in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dopo essere stato urtato da un suv all'imbocco della Sr156 dei Monti Lepini, non lontano dalla rotonda del Piccarello. L'incidente intorno alle 21.30 di martedì. L'uomo è stato urtato da un'auto condotta dalla candidata sindaca Annalisa Muzio mentre si accingeva ad attraversare ed è stato sbalzato a terra. La Muzio si è fermata e ha allertato i soccorso. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il 75enne è stato trasferito in codice rosso al Goretti. La Muzio è stata sottoposta ai controlli di rito che sono risultati negativi.