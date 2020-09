Elezioni, a Fondi alle 12 affluenza più alta in provincia di Latina: 19, 44% per il Referendum e 18,54 per le Comunali

Fondi

Terracina

E’ partita alla grande la prima giornata di elezioni ain termini di partecipazione al voto. Incoraggianti i primi dati sull’affluenza: alla rilevazione delle ore 12 la percentuale per ilcostituzionale è stata del, pari a 5.787 votanti, risultando così l’affluenza più elevata in provincia di Latina dove il dato medio dei 33 comuni si è fermato a 11,21%. Sempre alle ore 12 la percentuale di affluenza, pari a 6.014 votanti, superando di 2,92 punti percentuali il dato di Terracina, l’altro comune pontino chiamato alla consultazione anche per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.Nel comune capoluogo l’affluenza per il referendum è stata dell’11,71%; al secondo posto dopo Fondi si è invece attestato il comune di Castelforte con 16,39%, al terzocon 16,37% dove si vota anche per le Amministrative.