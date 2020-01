Latina, violenta lite in casa, arrestata giovane coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' finita con due arresti una violenta lite tra una giovane coppia. E' accaduto nella serata di domenica, a Latina, quando alcuni residenti di una palazzina, probabilmente allarmati dalle forti grida provenienti da uno degli appartamenti e temendo il peggio, hanno deciso di dare l'allarme al 113 e di richiedere l'intervento della polizia segnalando una violenta lite in famiglia. Nel giro di pochi minuti la centrale operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia della squadra volante. All'interno dell'abitazione erano presenti un uomo e una donna, in realtà già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi e intemperanze simili.Si tratta di un ragazzo di nazionalità rumena di 24 anni, residente nel capoluogo, e di una donna italiana, coetanea, residente a Latina ma originaria di Napoli. Quando gli agenti della Volante si sono presentati davanti alla porta dell'appartamento i due stavano ancora litigando e alla vista delle divise la loro reazione è stata ancora più violenta. I poliziotti hanno infatti cercato immediatamente di sedare il litigio e di riportare entrambi alla calma, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per tutta risposta l'uomo e la donna hanno smesso di litigare fra loro ma si sono scagliati proprio contro la pattuglia.Durante l'intervento hanno infatti cercato di aggredire gli agenti, prima verbalmente e poi passando dalle parole ai fatti. E alla fine sono stati bloccati e ammanettati. La pattuglia li ha condotti quindi negli uffici della questura dove sono stati identificati e sottoposti agli arresti con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi hanno trascorso la notte delle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima che si terrà in tribunale.