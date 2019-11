Cimitero di Latina, il Comune: «No alle estumulazioni e revisione di tutta la gestione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune non ha mai autorizzato Ipogeo alle estumulazioni dal cimitero cittadino, né mai lo farà se non ricorrono tutte le condizioni per eseguirle.«E i nostri servizi effettuano verifiche in maniera severa», ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Latina, Emilio Ranieri, aggiungendo: «Ci sono giunte da Ipogeo cinque richieste, ma non sono state autorizzate». Inoltre, Ranieri, che ha parlato, ieri, nell'incontro Cimitero, Facciamo chiarezza, voluto dai responsabili di Latina del Codacons, Massimo Cusumano, e di Federconsumatori, Laura Ardia, alla presenza del sindaco, Damiano Coletta, e dei tre legali delle associazioni dei consumatori, ha aperto all'eventualità di una «soluzione politica per una sospensione di queste procedure, ma va verificata».L'assessore ha inoltre annunciato che «intendiamo ripristinare un rapporto corretto tra i tre soggetti, amministrazione, gestore e utenti, e ma allo stato è impossibile avere un diverso concessionario. Comunque, entro pochissimi giorni sarà definito il supporto al Rup (Responsabile unico del procedimento, ndr), poi li lasceremo lavorare, per trovare due o tre scenari possibili di revisione totale non solo della convenzione, ma di tutta la gestione.Approfondimenti sull'edizione cartacea e sul Messaggero Digital