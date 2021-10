Latina Calcio nuovo ko, la Vibonese vince 2-0

Domenica 17 Ottobre 2021, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 16:36

L'unione sportiva Vibonese ha battuto il Latina Calcio 1932 per 2 a 0 con un gol per tempo. Niente da fare per i nerazzurri che dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa cercavano un successo in trasferta. Invece la sconfitta, la quinta stagionale, fa precipitare i pontini al quint'ultimo posto con 8 punti in nove partite giocate in zona play out. Per i calabresi è la prima vittoria stagionale: grazie ai tre punti scavalcano la Fidelis Andria lasciando ai pugliesi l'ultimo posto della graduatoria.

Il tabellino

US Vibonese (5-3-2): Mengoni, Mahrous, Risaliti (36’ st Cicagna), Gelonese, Grillo (28’ st Bellini), Basso (28’ st Fomov), Spina, Mauceri, Vergara, Sorrentino (28’ st Persano), Golfo (18’ st Cattaneo). A disposizione: Marson, Alvaro, Polidori, La Ragione, Ngom, Tumbarello, Leone. Allenatore: D’Agostino.

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Amadio, Rosseti (24’ st Sane), De Santis, Barberini, Teraschi (31’ st Zini), Tessiore, Esposito, Nicolao (31’ st Giorgini), Ercolano (14’ Di Livio), Andrade Siqueira (14’ st Carletti). A disposizione: Alonzi, Spinozzi, Marcucci, Celli, Mascia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore.

Quarto Ufficiale: Carlo Virgilio di Agrigento.

Marcatori: 35’ pt Golfo (V), 51’ st Spina (V)

Ammoniti: 27’ pt Gelonese (V), 33’ pt Barberini (L), 39’ pt Tessiore (L), 40’ pt Sorrentino (V), 4’ st Esposito (L), 19’ st Basso (V), 39’ st De Santis (L), 49’ st Spina (V)

Espulsi: 51' st Spina (V doppia ammonizione)

Recuperi: 1’ pt; 6’ st.