"Italia green", al Lido di Latina la presentazione del libro di Marco Frittella

Sarà presentato martedì 29 settembre all'hotel Fogliano, al Lido di Latina, il libro "Italia green" del giornalista Rai Marco Frittella, conduttore di Uno Mattina. L'appuntamento è alle 18.30 ed è organizzato dalla casa editrice “Lab DFG” di Latina e della società di consulenza “F&CA – Financial and Capital Advisor”.

Insieme all’autore, ci saranno lo scrittore Leonardo Valle, esperto di innovazione, e l’amministratore della “F&CA”, Sebastiano Gobbo con l’introduzione affidata al giornalista Fabio Benvenuti. Nel volume edito da Rai Libri, Frittella presenta una mappa delle eccellenze italiane nell’ambito dell’economia green, descrivendo «quello che in Italia si fa, ed è tanto, per la difesa dell’ambiente, per combattere la crisi climatica, per entrare con decisione nell’era dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica green. Ogni tanto fa bene ricordare agli Italiani cosa sanno fare. Troppo spesso dimenticano di aver costruito uno dei Paesi più industrializzati del mondo e si dimostrano così i peggiori avversari di loro stessi. Non è un libro sullo “strano ma vero».

