Latina, si protrae l'interruzione idrica, molti studenti non entrano in classe

Il prolungamento dell'interruzione idrica per lavori sulla condotta delle Sardellane sta causando diversi disagi. Questa mattina il comune di Latina, esclusi i borghi Sabotino, Montello, Le Ferriere, S. Maria, Carso, Podgora e Latina Scalo, si è svegliato senza la possibilità di aprire i rubinetti.

I problemi maggiori nelle scuole. In molti istituti superiori i ragazzi hanno deciso di non entrare, in altri, sono gli stessi dirigenti a predisporre un'uscita anticipata. Imposisbile, soprattutto per scuole con molti alunni, gestire questa emergenza.

Negli istituti comprensivi, molti dirigenti si sono premurati di far sapere alle famiglie che la scuola presterà il suo servizio, ma se l’interruzione dovesse protrarsi più del previsto, la scuola avviserà i genitori per una eventuale uscita anticipata.

Disagi anche in molte attività commerciali, in particolare i bar. L'acqua manca da ieri alle 18, ma una serie di complicazioni tecniche ha reso necessario il prolungamento dello stop il cui termine non è stato ancora indicato con precisione. Il servizio, ha comunicato il gestore stamani alle 6, sarà riattivato in tarda mattinata.

Al momento Acqualatina ha messo a disposizione due autobotti in piazza Celli e in Largo Cavalli.