Incidente a Latina, auto in un canale: due giovani salvi per miracolo

Hanno rischiato di annegare, come accaduto appena 24 ore prima alla giovane Marica Bianchi, ma sono riusciti a lasciare l'auto con la quale erano finiti in un canale a Latina, all'altezza del chilometro 47+700 della Monti Lepini. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria Goretti" e sono vivi per miracolo, dato che la station wagon sulla quale viaggiavano è finita nell'acqua ed è affondata.Dopo l'incidente, poco prima delle 6, i due occupanti sono riusciti a lasciare il veicolo, mentre alcuni automobilisti di passaggio avevano già dato l'allarme. Poco dopo sono arrivati i sanitari dell'Ares 118, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi.Le condizioni dei feriti, per fortuna, non sono gravi. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco.