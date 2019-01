In 150 al Vertical Sprint sulla Torre Pontina di Latina, vincono Burian Miroslav e Ivonne Martinucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Sono stati 150 gli specialisti che hanno partecipato alla sesta edizione del Reale Mutua Vertical Sprint, la spettacolare "scalata" alla Torre Pontina, il grattacielo di Latina che con i suoi 38 piani fa parte del circuito internazionale Towerrunning. Il primo uomo al traguardo è stato Burian Miroslav, della Repubblica Ceca, che ha fermato il cronometro della finale sul tempo di 3'52", seguito da Fabrizio Triulzi (Gp Valchiavenna, 3'53"), di Sondrio, mentre al terzo posto s'è piazzato Pasquale Caramanica (Atletica Giovanni Scavo, 3'54"), di Velletri. Tra le donne la prima è stata Ivonne Martinucci (Gp Valchiavenna), di Sondrio, in 4'39" seguita da Lenka Svabikova, della Repubblica Ceca, in 4'50", terzo gradino del podio per Teresa Galano (Atletica Caivano, 5'16"). Il primo pontino è stato Marco Moretti, tesserato con la Frangar Non Flectar, di Latina, che s'è piazzato al settimo posto (4'10") mentre la prima donna della provincia è sata Maria Grazia Capodiferro (Fitness M, 5'59"), di Borgo Montello.Haki Doku, paraciclista albanese che ha partecipato ai Giochi paralimpici estivi di Londra come unico atleta albanese (e che di conseguenza ne è stato anche il portabandiera) ha partecipato alla manifestazione scendendo i 38 piani sulla sua speciale carrozzina.Mirko Montin, vigile del fuoco, ha partecipando salendo fino in vetta con lo speciale abbigliamento d'emergenza (tuta, stivali, bombola dell'ossigeno, il respiratore e il casco) del peso complessivo di 25 kg, riuscendo nell'impresa.