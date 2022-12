Il tennista di Latina Giulio Zeppieri va a Vicenza: lo allenerà Massimo Sartori

«Ciao ragazzi, ho un po' di cose da dirvi». Il tennista di Latina Giulio Zeppieri ha annunciato sulla sua pagina Facebook il cambio di circolo e di allenatore, lascia Roma e se ne va a Vicenza. «Il 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti per me come tennista e come uomo. Sono molto contento di come ho lavorato e per questo e tanto altro devo ringraziare Peppe Fischetti e l'Enjoy Tennis Center, ma il nostro percorso insieme è finito».

«Sto cercando la versione migliore di me stesso - scrive Zeppieri - e ho la fiducia per credere di essere sulla strada giusta. Ho deciso di trasferirmi alla Horizon Tennis Home di Vicenza, dove mi seguiranno in particolare Massimo Sartori, Massimiliano Pinducciu e Nicola Ceragioli, con la consapevolezza di essere sempre supportato anche dalla Federtennis. Voglio diventare un professionista completo e spero di vivere un grande 2023. Grazie per le cose belle che mi avete dedicato e che sono certo mi darete nella nuova stagione».