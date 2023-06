Il ministro Piantedosi presiede a Latina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Venerdì 23 Giugno 2023, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 18:02

«Latina è un territorio importante, stretto tra due città metropolitane cone Roma e Napoli, con la presenza della criminalità organizzata ma con forze dell'ordine all'altezza». Il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questo pomeriggio a Latina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, durante il quale ha fatto il punto sugli ultimi attentati incendiari ai chioschi sul lungomare di Latina e sulla programmazione dei rinforzi per la stagione estiva, per «monitorare i luoghi della movida e il fenomeno dello spaccio». Piantedosi durante la conferenza stampa alla fine del comitato, affiancato dal prefetto Maurizio Falco e dalla sindaca di Latina Matilde Celentano, ha detto parole tranquillizzanti: «Qui a Latina la situazione è sotto controllo»