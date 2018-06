Il giro del mondo in poche ore, a Terracina l'integrazione passa per le musiche e le danze della "Festa dei Popoli"

di Rita Recchia

Includere a ritmo di danza e musica. Questo si propone di fare la "Festa dei Popoli" che si concluderà quest'oggi a Terracina, presso la zona della pineta alla fine del lungomare Circe. Si tratta dell'ultimo evento del progetto "Inclusione, Diritti e Integrazione nell’Agro Pontino (IDEIA)", realizzato dall’associazione Articolo Ventiquattro di Fondi e finanziato con il Fondo Nazionale del Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Il progetto Ideia è nato per promuovere la tutela dei diritti dei migranti oltre che l’integrazione e lo scambio interculturale, convinti che la reciproca conoscenza e il rispetto siano alla base di una società più giusta e sicuramente più bella. Per un anno sono stati forniti servizi di informazione e consulenza legale per migranti presso gli Sportelli Legali di Fondi e Terracina, sono stati realizzati due corsi di italiano e supportate le attività della squadra multietnica del Fondi Cricket Clubnella.



La "Festa dei Popoli" comincerà oggi alle 18 con la banda itinerante argentina Murga Sincontrullo che sfilerà da piazzale Aldo Moro fino alla pineta. Alle 19:30 si esibiranno i Bhangra Brothers, gruppo di danzatori indiani che arrivano da Pontinia, alle 20 cena a base di pietanze multietniche e a seguire i balli tribali di mamma Africa con il gruppo Azalea, costituito da richiedenti asilo. Alle 21:30 ci sarà la band reggae terracinese dei Muiravale Freetown nato anni fa in memoria di fratello Alfredo, il missionario terracinese ucciso in Mozambico.



Davvero una grande festa a più colori aperta a tutti.



Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA