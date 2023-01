Anziana vagava sull'Appia di notte rischiando di essere investita, salvata dai militari della Guardia di finanza

Camminava lungo l'Appia, nel tratto tra Fondi e Terracina , sfiorata dalle auto in corsa. La donna, in stato confusionale è stata soccorsa e salvata da una pattuglia della Guardia di finanza . Si tratta di una donna di 75 anni residente a Terracina che ha corso davvero un grosso pericolo visto che camminava sull'arteria trafficatissima di notte, dove le vetture viaggiano a velocità sostenuta e la visibilità rende difficilissimo individuare per tempo ed evitare un pedone.

Provvidenziale è stato l’intervento di una pattuglia di militari della Compagnia di Fondi che stava effettuando un servizio di controllo del territorio e che ha salvato l’anziana signora.



bloccato il traffico

I finanzieri si sono infatti subito resi conto del pericolo che stava correndo e, dopo aver, l'hanno soccorsa. La signora era in evidente difficoltà, frastornata, ha raccontato agli uomini delle Fiamme gialle che si era allontanata da Terracina e aveva fatto tanti chilometri a piedi perdendo poi l'orientamento.

L'anziana è stata assistita e tranquillizzata, quindi accompagnata negli uffici della Compagnia della Guardia di Finanza di Terracina dove è stata accolta e visitata dai sanitari dell’Ares 118 che erano stati già avvertiti dai militari. Avvisati i famigliari la signora è stata poi riaccompagnata a casa.