Giornata mondiale delle tartarughe, il Ministro Costa visita il centro recupero di Fogliano

Nella giornata mondiale delle tartarughe il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha fatto visita a Fogliano che ospita il Centro recupero animali feriti gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Fogliano, Ad accogliere il Ministro, oltre al presidente del Parco Antonio Ricciardi, anche i carabinieri della Forestale che si occupano, oltre che di educazione ambientale, di tartarughe sequestrate al commercio illegale incluse alcune specie esotiche. Un'occasione importante per parlare delle attività di monitoraggio e tutela della biodiversità svolte all'interno dell’area di Fogliano. Per quanto riguarda le testuggini, l’Ente Parco del Circeo ha collaborato per l’attività della Rete Regionale di monitoraggio della Testuggine palustre coordinato dalla Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio e avente come obiettivo principale quello di monitorare lo stato di conservazione delle popolazioni nel Lazio. Dal Ministro è arrivato un plauso al lavoro portato avanti dai Forestali ec un invito a proseguire anche con l’attività di educazione ambientale per formare le generazioni più giovani al rispetto della natura.