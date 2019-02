Gaeta, la polizia ritrova importanti reperti archeologici occultati nel parco di Monte Orlando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importanti reperti archeologici di origine greca risalenti al 500 a.C. sono stati rivenuti, occultati in una grossa busta di cellophane, dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta durante un sopralluogo nel parco regionale di Monte Orlando, dove era stata segnalata nelle ore notturne la presenza di persone sospette. All’interno di ruderi abbandonati e solitamente frequentati da piccoli spacciatori, gli uomini del vice questore Maurizio Mancini hanno ritrovato, in un bustone di cellophane, una coppa denominata Kilix, un’anfora (Lebes Gamikos) e un vaso dal corpo allungato (Lekythos), tutti in buono stato di conservazione e che, da una prima analisi effettuata da esperti, sono risultati autentici. E’ probabile che i reperti, di notevole valore e che saranno successivamente esaminati da funzionari della Soprintendenza delle Belle Arti, siano stati trafugati dall’abitazione di qualche collezionista, che li deteneva illegalmente.