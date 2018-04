di Sandro Gionti

Il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ha accolto questa mattina nel suo ufficio, in visita di cortesia, il comandante della nave statunitense USS New York, capitano Michael Brent DeVore, che era accompagnato dal colonnello. Christopher Timothy, ufficiale con potere esecutivo del corpo dei marine. La nave, giunta a Gaeta il 20 aprile scorso, salperà domani dal molo Sant’Antonio per continuare la propria missione operativa nel Mediterraneo.

La USS New York è un’unità navale di assalto e trasporto con a bordo un equipaggio di 326 unità e circa 700 marine. La prua della nave è stata costruita con 7 tonnellate d’acciaio recuperate dalle macerie delle Twin Towers del World Trade Center di New York. “E’ un onore – ha sottolineato il sindaco Mitrano – potervi ospitare nella nostra città che vi accoglie con un sentimento di amicizia ed affetto, consapevole dei sacrifici che lei ed i suoi uomini affrontano per garantire la pace. E’ un momento finalizzato a rinsaldare quel legame già forte tra le nostre comunità, attivato fin dal lontano 1967 quando per la prima volta approdò in città la Little Rock. Da allora, infatti, Gaeta è diventata la base della nave ammiraglia della VI Flotta degli Stati Uniti d’America”. Nel corso dell’incontro il sindaco ha poi rilanciato l’idea di organizzare un momento di aggregazione tra la comunità americana e quella gaetana. “La sosta a Gaeta – ha commentato il capitano DeVore, comandante della USS New York – ha permesso al personale di bordo e ai marine di potersi sentire a casa, trascorrendo un piacevole periodo di relax in una città molto bella e in un contesto amichevole ed ospitale”.

25 Aprile 2018



