Gaeta, convegno sui rischi e opportunità di internet per i minori

di Sandro Gionti

Domani (giovedì) alle 16 si svolgerà, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Giosué Carducci” di Gaeta, il convegno sul tema “Media e Minori: quali pericoli, come prevenirli”. L’incontro formativo è organizzato dall’associazione L’Approdo con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Istituto Carducci, l’associazione Unitalia Onlus, il Co.re.Com Lazio, l’Agcom e il Consiglio regionale del Lazio. Il tema nasce per rispondere all’esigenza di genitori ed educatori di capire i rischi e le opportunità della rete attraverso un percorso formativo sulla tutela dei ragazzi soprattutto quando, spesso, si sottovalutano i rischi connessi ad un uso non consapevole ed informato degli strumenti tecnologici.

Relatori Antonio Martusciello per l’autorità Garanzie nelle comunicazioni; Michele Petrucci, presidente Co.re.Com Lazio; Ivana Nasti, direttore del Servizio Ispettivo Agcom; Stefania Valerio, presidente dell’associazione L’Approdo e Gino Dell’Armellina e Salvatore Madera, assistenti capo e coordinatori di Polizia delle comunicazioni.

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34



