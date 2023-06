Fulmine centra il campanile a Fondi durante la messa: paura tra i fedeli

Tanta paura. Stava piovendo a dirotto giovedì sera a Fondi quando un fulmine si è abbattuto sulla chiesa di Santa Maria in Piazza, danneggiando il campanile e facendo piovere detriti tutt’intorno, scagliati fino a una distanza di trenta metri. E’ accaduto poco prima delle 19.30 nel cuore del centro storico, proprio durante l’ultima messa. «Ha iniziato a piovere fragorosamente, poi abbiamo sentito un boato fortissimo, il microfono si è spento, la corrente è andata via, però la funzione è proseguita», racconta il parroco don Sandro Guerriero. Molti fedeli sono rimasti abbastanza scossi, eppure inizialmente nessuno si era reso conto di nulla. Con il centro deserto per via del temporale, si è sentito soprattutto il boato. Vicinissimo. Ma la forza distruttiva del colpo di fulmine si è palesata solo una volta terminata la celebrazione. Appena i primi fedeli sono usciti sulla scalinata che affaccia su corso Appio Claudio, quella immortalata anche dal film Giorni d’amore del regista di casa Giuseppe De Santis, si sono trovati davanti al caos: pietre e calcinacci un po’ ovunque.

Il campanile è stato lesionato in due punti - un buco lato monte, l’altro lato mare - e l’intera zona è stata colpita da un blackout che ha anche isolato le linee telefoniche.

Scattato l’allarme, all’esterno del luogo di culto si sono portate diverse squadre della protezione civile dei Falchi di pronto intervento, con i volontari coordinati dal presidente Mario Marino che hanno provveduto a transennare la vasta area interessata dai detriti . Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri della Tenenza di Fondi, personale del commissariato di Fondi e i vigili del fuoco, che con un’autoscala hanno raggiuto il campanile per verificarne la stabilità. I danni ci sono e servirà un intervento celere per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.